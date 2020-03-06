Вчера, 5 марта, студия "Квартал 95" начала новый сезон своего юмористического шоу "ЧистоNews" на украинском языке.

Ведущими обновленной программы стали актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер "Студии Квартал 95" Степан Казанин. В начале выпуска Ирина Сопонару сообщила, что "новости теперь будут обсуждать на украинском языке".

Так же ведущие отметили, что программу будут вести "красавица Ирина Сопонару и красавец Степан Казанин".

В первый выпуск нового сезона вошли восемь сюжетов об актуальных событиях Украины.

Вот названия этих сюжетов

Электронные больничные будут такие же неразборчивые, как и бумажные. США выделят Украине 38 млн долларов на кибербезопасность. Приятный сюрприз для женщин от Ильи Кивы. Попкорн для партии Порошенко. Как Гончарук Шмигаля пустил. Главные прогульщики Верховной Рады. Собака-таксист. Борьба с фашизмом по методу Рабиновича.

Видео: Официальный канал Чисто News

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Шмыгаль опроверг поставки воды в Крым до деоккупации.

Так же мы рассказывали, что новый премьер назвал коронавирус проблемой номер один в Украине.

