Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с опровержением своих слов о возобновлении подачи воды в аннексированный Крым, которые вчера наделали много шума.

На своей странице в Facebook он написал, что правительство не может подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно.

Этот тезис потерялся в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал Шмыгаль.

Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль заявил о продолжении "конструктивного сотрудничества" с МВФ.