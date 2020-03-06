Народный депутат Макс Бужанский заявил о нападении на него после передачи "Народ против". Об этом "слуга народа" написал в своем Telegram-канале.

"В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира "Народ против". И верно, в 0 часов 30 минут толпа персонажей, человек 35-40 с битами, представившихся ветеранами полка "Азов" и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом", - сообщил Бужанский.

"Не особо впечатлен. Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг", - иронизирует Бужанский.

"Руслан Георгиевич, но вам же это всё равно не помогло, верно?" - задал риторический вопрос Бужанский в конце записи.

"Страна" не раз рассказывала, как члены "Азова" толпой и по одному нападают на людей. Например, два года назад в Чернигове националисты "Азова" привязали мужчину к столбу и плевали ему в лицо.

А в Бердянске во время шествия "азовцев" в честь четвертой годовщины создания националист ударил кулаком в лицо прохожего.