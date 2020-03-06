Рябошапка больше не генпрокурор

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволен со своего поста. 263 голоса за – довольно большой запас для того, чтобы говорить о подавляющем большинстве. Но если вычесть голоса "Оппозиционной платформы" и неожиданно дружно проголосовавших внефракционных депутатов, то не наберется даже 226. Причем фракция "Слуги народа" дала всего 179 голосов из своих 248.

И это несмотря на то, что президент ясно дал понять: он за отставку генерального прокурора. Против либо воздержались 34 "слуги", причем преимущественно это "соросята" вроде Гео Лероса, Елизаветы Ясько или Виталия Безгина, которые смолчали, когда увольняли Алексея Гончарука, но высказались против президента, когда речь зашла о Рябошапке. Если учесть, что одновременно с этим против проголосовала вся фракция "Голоса" (фракции Петра Порошенко и Юлии Тимошенко воздержались), то становится ясно: для "соросят" и их кураторов потеря Рябошапки даже больнее, чем потеря Гончарука.

Вчера, еще до голосования, в защиту тогда еще генпрокурора выступил целый Евросоюз в лице спикера по вопросам иностранных дел и безопасности Питера Стано. И в этот момент стало окончательно ясно, что дело не только в "весенних посадках" или их отсутствии – дело в очень большой политике.

Поскольку Джо Байден вернулся в президентскую гонку в Штатах и претендует на непосредственную конкуренцию с Дональдом Трампом, украинский генпрокурор становится ключиком, который откроет или не откроет ящик Пандоры с компроматом против потенциального кандидата от демократов.

Антитрамповский американский истеблишмент и его союзники из Евросоюза предпочли бы держать этот ключик в своем кармане, поэтому и выступили дружно в поддержку Рябошапки. Но Зеленский предпочел держать этот ключик в кармане у себя – и, выдержав давление Запада, пошел на увольнение генпрокурора. Причем не обязательно украинский президент откроет ящик байденовской Пандоры – просто он хочет, чтобы решение было за ним.

В контексте последних отставок, кстати, по-новому высветилась роль бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. В течение нескольких месяцев его считали человеком Коломойского, однако именно Богдан привел в правительство Гончарука, а в Генпрокуратуру – Рябошапку. То есть людей, которые стали опорой соросят и Запада в Украине. Больше того, даже в момент увольнения Рябошапка, как выяснила "Страна", переписывался именно с Богданом. Если учесть тот факт, что инициаторами отставки генпрокурора были как раз нардепы из группы Коломойского в "Слуге народа", то как-то это все не вяжется с устоявшимся имиджем Богдана.

То, что Зеленский смог ослушаться прямых установок послов Запада дало повод говорить, что президент меняет курс и отказывается от внешнего управления. Но пока об этом говорить преждевременно. Мы лишь видим его стремление заменить людей, которые управляемы условным "соросом", на людей, которыми управлять будет сам зеленский (или приближенный к нему олигархат). Чтоб "соросу" нужно было бы для решения вопросов обращаться к Зеленскому, а не напрямую к генпрокурору или премьеру.

Другое дело, что Запад на такую схему может и не согласиться. И тогда действительно станет вопрос о смене курса. Но это пока слишком теоретическая вероятность.

Зеленский нацелился на Нацбанк?

Тем временем может быть бита еще одна ставка Запада в украинской власти – председатель Нацбанка Яков Смолий. Который, безусловно, не является соросенком. Тут все намного серьезнее: Смолий, как и недавно уволенная министр финансов Оксана Маркарова – это креатура Международного валютного фонда.

Кроме того, в отличие от соросят, Смолий и Маркарова – профессионалы. Но профессионалы специфического толка: они профессионально остановили инфляцию в Украине и укрепили курс гривны, но сделали это ценой замедления роста украинской экономики (в том числе – ценой падения промышленности).

Ведь и стагнация экономики, и недовыполнение бюджета – во многом следствие прошлогоднего укрепления гривны. А за него главную ответственность несет не Маркарова со своими ОВГЗ (и уж тем более не Гончарук), а именно Смолий: ведь Нацбанк мог выкупать все "лишние" доллары на межбанке, одновременно выпуская в оборот дополнительную гривну – и этим удержать курс на 25-26 гривнах. Но он этого делать не стал.

Из-за личного интереса Смолия и его окружения или по другим причинам – это вопрос, в котором, кстати, стоило бы разобраться Генпрокуратуре. Но сейчас главное другое: политика, которую вел Нацбанк, объективно противоречила интересам президента. Ведь в конечном счете по нему бьют обвинения в падении промышленности и невыполнении бюджета.

Поэтому желание Банковой убрать Смолия вполне логично (и совпадает с желанием Игоря Коломойского поквитаться с нынешней командой НБУ за "ПриватБанк"). Тем более, назначение Игоря Уманского на Минфин показало, что финансовая политика государства будет меняться. И Уманскому для этого нужен другой партнер в Нацбанке.

Нужен ли карантин в Могилеве-Подольском из-за коронавируса в Черновцах?

В Черновицкой области объявили карантин на две недели, в течение которых будут закрыты все школы и вузы. То же рекомендовано сделать детским садам. Очевидно, что такое решение связано с обнаружением в Черновцах первого в Украине случая заболевания коронавирусом, о котором было объявлено на этой неделе. Но назвать это решение полностью логичным нельзя.

Еще в какой-то степени можно найти ему оправдание тем, что за две недели выяснится, подхватил ли еще кто-то вирус от черновчанина, прибывшего из Италии. Однако даже в этом случае карантин должен был касаться не всей области, а только Черновцов, где живет заболевший. Ведь каким образом черновицкая проблема может касаться, к примеру, Могилева-Подольского, который находится в три раза дальше от Черновцов, чем Снятин Ивано-Франковской области?

Но абсурд ситуации не только в этом. Если объявлять карантин, то делать это нужно не только для детей, а для всего населения города. Ведь взрослые продолжают работать, общаться друг с другом – и после этого вечером общаются с детьми. И от этого весь смысл школьно-детсадовского карантина пропадает.

Вообще, мысль о том, что от коронавируса можно спастись карантином – это иллюзия. Тем более – в пределах одной области. Сейчас куда больший эффект может дать запрет украинским гражданам посещать страны, где эпидемия уже стала массовым явлением (вроде Китая, Италии и Ирана), и, соответственно, запретить прибытие транспорта из этих стран. Однако это решение центрального уровня, и о том, что его собираются принять, пока ничего не слышно.

Азаров чист перед ЕС

А тем временем Совет Евросоюза официально отменил санкции против бывшего премьера Николая Азарова и бывшего министра ТЭК Эдуарда Ставицкого. Произошло это после того, как в течение шести лет украинская власть так и не предоставила доказательств преступлений двух бывших топ-чиновников.

Хотя следует сказать, что сами санкции против них изначально были абсурдом. Если они вводились за "преступления против Майдана", то Азарова уже отправили в отставку к тому моменту, когда на Майдане начали стрелять, а Ставицкий в те месяцы запомнился только тем, как вел переговоры с майдановцами, пытавшимися захватить его министерство.

Если же речь идет о коррупции, то санкции тем более были бессмысленными, поскольку у нас каждая следующая власть расследует коррупцию предыдущей только для того, чтобы самой сесть на старые схемы и усовершенствовать их. А потому изначально было глупо рассчитывать, что кто-то расследует коррупцию чиновников времен Януковича.

У нас за пять лет на самого Януковича накопали только одно преступление – что он, уже сбежав, писал Путину письмо с просьбой ввести войска. Но если Евросоюз не считает это письмо преступлением, то и с экс-президента тоже можно снимать санкции. Потому что других преступлений Януковича никто не докажет и доказывать не будет.