Новый премьер-министр Денис Шмыгаль высказался по поводу возобновление подачи воды в Крым. По его мнению, если продолжать перекрывать воду, то полуостров постигнет гуманитарная катастрофа.

Об этом глава Кабмина заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - заявил премьер.

Видео: YouTube/ ТСН

Как писала "Страна", в начале февраля Давид Арахамия сказал, что готов дать воду Крыму в обмен на уступки Путина по Донбассу.

Мы разбирались, почему вдруг "слуги народа" заговорили о поставках воды на полуостров.