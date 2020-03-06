В Москве найдены мертвыми известный шахматист Станислав Богданович и его подруга.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире на Кастанаевской улице. Рядом с девушкой и Богдановичем лежали шарики с закисью азота: предварительно, ребята отравились веселящим газом.

Александра училась в МГУ, Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам - несколько дней назад сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся травле и даже оказался в базе "Миротворца".

Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Погибшая вместе с ним Вернигора состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выступала за Украину.

Ранее сообщалось, что шахматист Павел Эльянов отказался выступать под украинским флагом.

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