Новое правительство, утвержденное Верховной Радой 4 марта, продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Также оно собирается работать и с другими кредиторами Украины.

Об этом в своем Facebook написал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

По его словам, изменение правительства означает, что власть хочет "еще более качественных и быстрых реформ в Украине".

"Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины... Правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом", - написал премьер.

Цель Кабмина он обозначил как "достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост".

Накануне, 4 марта, "Страна" следила за тем, как Верховная Рада утверждала новое правительство.

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