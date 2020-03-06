В полночь пятницы, 6 марта, вступило в силу соглашение о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб, часть которой удерживают отряды т.н. "умеренной оппозиции" (поддерживаемые Турцией) и террористы "Аль-Каиды" (группировка Хайят Тахрир аш-Шам).

Соглашения о перемирии достигли президенты России и Турции после почти шестичасовых широких переговоров в Москве, передает RT.

Оно предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации, создание коридора безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 (связывающей Дамаск и Алеппо) в Сирии, а также совместное патрулирование еще одной ключевой трассы Латакия - Алеппо (М4) представителями России и Турции.

Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой сообщил, что государствам удается найти решения благодаря высокому уровню двусторонних отношений.

"Мы не всегда согласны с турецкими партнёрами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", - сказал Путин, подводя итоги переговоров.

Также президенты подтвердили заинтересованность в продолжении совместной работы в рамках астанинского формата.

Провинция Идлиб остаётся последним крупным районом Сирии, который находится под контролем террористов.

В апреле 2019 года Генштаб Вооруженных сил России привёл данные, согласно которым 99% зоны деэскалации в Идлибе находится под контролем террористов из связанной с "Аль-Каидой" группировки "Джабхат ан-Нусра" (также известная как Хайят Тахрир аш-Шам).

Как сообщала "Страна",