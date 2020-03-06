В Киеве на улице Владимирской, 52, прорвало трубопровод, вследствие чего просел асфальт, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"На ул. Владимирской, 52 состоялось повреждения трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работники "Киевводоканала" приступили к ликвидации прорыва и ремонта трубопровода.

Движение транспорта ограничено.

На фото виднеется огромная дыра в дорожном покрытии, над которой стоят коммунальщики.

Ранее мы рассказывали, как 3 марта из моста Патона в Киеве повалил густой пар.

В соцсетях и на YouTube появились многочисленные видео, а также фотографии моста, снятые очевидцами.

Также мы писали, что в Киеве на Михайловской площади на тротуаре фонтанирует вода.