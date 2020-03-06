После прорыва трубы на Владимирской провалился асфальт прямо на дороге в центре Киева. Фото
В Киеве на улице Владимирской, 52, прорвало трубопровод, вследствие чего просел асфальт, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
"На ул. Владимирской, 52 состоялось повреждения трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работники "Киевводоканала" приступили к ликвидации прорыва и ремонта трубопровода.
Движение транспорта ограничено.
На фото виднеется огромная дыра в дорожном покрытии, над которой стоят коммунальщики.
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В соцсетях и на YouTube появились многочисленные видео, а также фотографии моста, снятые очевидцами.
Также мы писали, что в Киеве на Михайловской площади на тротуаре фонтанирует вода.
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