Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде, но должности под него пока нет.

Об этом в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил сам Шмыгаль.

"Один из приоритетов это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличения внешнего заказа", - также сказал Шмыгаль

По словам премьера, еще один приоритет правительства – развитие агропромышленного комплекса.

"Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерства агропромышленного развития", - добавил он.

Ранее "Страна" рассказывала, что новый премьер Шмыгаль назвал коронавирус проблемой номер один.