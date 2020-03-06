Новый премьер Шмыгаль назвал коронавирус проблемой номер один
Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главный вызов для украинской власти в настоящий момент. По его мнению, это быстрое распространение коронавируса.
Тему нового вируса глава Кабмина затронул в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".
"Проблема номер один - это, конечно, коронавирус, который распространяется по Европе и зафиксирован в Украине", - сказал Шмыгаль.
Видео: YouTube/ ТСН
Премьер пообещал, что новое правительство под его началом достойно встретит вызовы.
"Мы принимаем необходимые меры, имеем видение, как двигаться в этом направлении", - отметил он.
Как сообщала "Страна", 5 марта днем новый Кабмин Шмыгаля провел первое заседание, на котором обсуждали проблему коронавируса.
Мы также следили за тем, как 4 марта Верховная Рада утверждала новое правительство.