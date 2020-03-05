Председатель Европейского парламента Давид Сассоли распространил заявление о смене места заседаний собрания из-за коронавируса. Запланированная на 9 марта пленарная сессия пройдет не в Страсбурге, а в Брюсселе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Неожиданное решение связано с неутешительным докладом о коронавирусе, полученном Сассоли.

"Я получил сегодня в 18 часов ясный доклад о развитии ситуации с Covid-19 от медицинской службы парламента, которая информирует нас, что риски для здоровья расцениваются как явно более высокие, если пленарная сессия состоится в Страсбурге", - сказано в заявлении еврочиновника.

После ознакомления с докладом Сассоли пришел к выводу, что проводить в Страсбурге ближайшую сессию небезопасно. Поэтому он объявил, что пленарная сессия "в виде исключения" состоится в Брюсселе.

Как писала "Страна", 2 марта в Европарламенте из-за распространения коронавируса решили ограничить доступ в здание посетителям.

Между тем в Украине отменен чемпионат страны по ралли из-за нового вируса.