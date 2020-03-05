Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о количестве предполагаемых для будущего обмена человек, список которых украинская сторона передала в Минске.

Как сообщает сайт президента, в Минск передали список из более чем 200 человек.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", - сказал Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

Он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал он.

Зеленский отметил, необходимость использования всех дипломатических средств для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил глава государства.

Также, по его словам, между Украиной и Россией идет обсуждение вопроса прав крымских татар, находящихся на территории оккупированного Крыма. Этот вопрос остается самым сложным в переговорах, без которого говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я участвовал в Нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины допустил новый обмен пленными еще до встречи нормандского формата.

Также мы писали, что Зеленский до сих пор обеспокоен невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.