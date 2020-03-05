К общежитию №20 НТУУ "КПИ" на улице Борщаговской прибыли кареты скорой помощи и бойцы Национальной гвардии. Как сообщают очевидцы, такие меры приняты из-за того, что стало плохо студенту из Китая.

Об этом передает Telegram-канал "Коронавирус онлайн".

По словам свидетелей, нацгвардейцы стоят у черного входа в здание общежития, а три автомобиля "скорой" прибыли к центральному входу.

Судя по размещенному фото, описанное происшествие случилось еще днем, так как на улице светло.

Другие подробности о состоянии китайца и действиях врачей и силовиков пока не известны.

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