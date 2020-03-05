В Мариуполе изолировали семью, члены которой недавно вернулись из Милана, где зафиксирована вспышка коронавируса в Европе.

Об этом сообщает телеканал ТV7 Мариуполь.

"Ученица одной из школ города недавно приехала с отцом из Милана. У девочки обнаружили высокую температуру, поэтому врачи немедленно приняли меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ подтвердил, что у ребенка грипп. На короновирус ее пока не проверяли.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине отменили чемпионат страны по ралли из-за коронавируса.

Это первое крупное соревнование, которое было отменено в нашей стране из-за эпидемии.

Также мы писали, что у вернувшейся из Таиланда жительницы Краматорска также подозревают коронавирус.