В Украине отменили чемпионат страны по ралли из-за коронавируса
Второй этап чемпионата Украины по ралли Фортеця отменили из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает Ралли Фортеця в Facebook.
Решение было принято на заседании организационного комитета ралли под руководством городского головы Каменец-Подольского Михаила Симашкевича.
Это первые соревнования, которые отменили в Украине из-за коронавируса. Они должны были состояться 8-10 мая.
Членами оргкомитета было принято во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения инфекции.
Оргкомитет согласует проведения ралли в другие даты, определения которых зависит от дальнейшего развития событий с коронавирусом.
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