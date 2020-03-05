Второй этап чемпионата Украины по ралли Фортеця отменили из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Ралли Фортеця в Facebook.

Решение было принято на заседании организационного комитета ралли под руководством городского головы Каменец-Подольского Михаила Симашкевича.

Это первые соревнования, которые отменили в Украине из-за коронавируса. Они должны были состояться 8-10 мая.

Членами оргкомитета было принято во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения инфекции.

Оргкомитет согласует проведения ралли в другие даты, определения которых зависит от дальнейшего развития событий с коронавирусом.

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