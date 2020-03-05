В Краматорске госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус. Недавно она вернулась с отдыха в Таиланде.

Об этом сообщает в Facebook пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Женщина попала в больницу с симптомами ОРВИ. В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры: изолировали больную и взяли биологический материал. Он был направлен в киевский "Центр общественного здоровья МЗ Украины".

Результаты анализов станут известны вечером 6 марта.

По состоянию на 18:00 диагноз "коронавирус" у госпитализированной не подтвердился. Женщина чувствует себя намного лучше, чем накануне.

Врачи отмечают, что у нее "на 90% обычная респираторка" и она уже пошла на поправку. Решение отправить ее анализы в Киев они приняли, чтобы перестраховаться.

Как заявили в пресс-службе Донецкой ОГА, ситуация с коронавирусом в области находится на личном контроле главы облгосадминистрации Павла Кириленко.

Ранее "Страна" писала, что под Днепром коронавирус подозревают у семьи, которая заболела после приезда ее главы из Италии.

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