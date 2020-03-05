Бывший глава Минэкоэнерго Алексей Оржель заявил, что объединение энергетического и экологического ведомств отвечает европейской политике. По его мнению, разделение министерства нецелесообразно.

Об этом Оржель написал в своем Facebook.

В начале весьма пространного поста чиновник перечислил заслуги министерства, среди которых назвал стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2019/2020, быстрый анбандлинг НАК "Нафтогаз" Украины, успешное подписание договора о транспортировке газа и снижение цены на газ для населения.

После описания достижений он посетовал по поводу разделения министерства.

"Мы только создали новое министерство, которое выводит в приоритет уменьшения негативного влияния изменения климата, энергоэффективность и экологизацию энергетики. Если объединенное министерство ликвидируют - значит, нам не по пути с Европой и Европейским зеленым соглашением", - отметил Оржель.

Также Оржель объяснил, почему "выбрал путь не быть министром".

"В момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо сжать зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат - у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить", - пояснил он.

Как писала "Страна", 4 марта Верховная Рада сменила Кабмин. В новом составе правительства должность главы Минэкоэнерго пока остается вакантной.

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