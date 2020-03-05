Американский сенатор Элизабет Уоррен объявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США в связи с неудачным для нее "супервторником".

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя ее предвыборной кампании.

"Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию", - заявила Уоррен, выступая перед соратниками.

"Я понимаю, что, когда мы начали, вы вряд ли предполагали, что когда-либо услышите от меня такое. Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить... Мы не достигли своей цели, но то, что мы сделали вместе, то, что сделали вы, существенно изменило ситуацию", - добавила Уоррен.

Также сенатор не дала ответ на вопрос, кого из кандидатов она будет поддерживать.

"Мне нужен простор вокруг этого и я хочу немного времени, чтобы подумать", - сказала Уоррен.

Напомним, по итогам "супервторника" лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, он побеждает в 10 штатах из 14 по итогам масштабных внутрипартийных голосований. Согласно результатам подсчета голосов, Джо Байден получает голоса 595 делегатов, Берни Сандерс - 528, Элизабет Уоррен - 65, а Тулси Габбард - 1.

Выборы президента состоятся в ноябре 2020 года.

Также мы сообщали, что миллиардер Блумберг вышел из президентской гонки в США, потратив на нее более полумиллиарда долларов.