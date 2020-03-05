Сегодня "Страна" опубликовала переписку в мессенджере Руслана Рябошапки, которую тот вел в парламенте во время обсуждения его увольнения.

Один из адресатов посланий уже бывшего генпрокурора был Андрей Богдан. А второго собеседника - девушку, записанную в контактах как Ксана - опознать поначалу не удалось.

Однако теперь выяснилось, кто она.

На то, что "Вова дал команду" его увольнять, Рябошапка жаловался Оксане Нечипоренко - давней подруге и советнице экс-главы Кабмина Алексея Гончарука.

Обращают на себя внимание два момента. Первое, Ксана пишет, что экс-генпрокурора зовут на встречу в офис BRDO - эту структуру ранее возглавлял экс-премьер Гончарук.

В переписке сообщается, что "Лёша" находится в офисе BRDO на Хорива 55. И он зовёт туда Рябошапку и предупреждает, что АБ поехал домой. АБ - это очевидно Андрей Богдан.

Из чего можно сделать вывод, что Рябошапка, Богдан и Гончарук находятся друг с другом в тесной коммуникации и, судя по всему, по одну сторону баррикад в нынешней ситуации.

Ранее "Страна" описывала, как Нечипоренко и Гончарук посетили новогоднюю ярмарку в Киеве.

Мы также следили за тем, как Рада принимала решение об увольнении Рябошапки.