Смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской внешней и внутренней политики. В этом президент Украины Владимир Зеленский заверил послов стран "Большой семерки" и главу представительства Европейского Союза в Украине во время встречи с дипломатами в Полтавской области, сообщается на сайте главы государства.

"Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил послов G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку выбранного Украиной пути реформ.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский анонсировал ликвидацию ГАСИ в течение двух недель.

Также мы сообщали, что в центре Киева Татьяна Черновол и люди в масках объявили ультиматум Зеленскому.

