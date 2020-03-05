В Нидерландах число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 по состоянию на 5 марта достигло 82. Об этом сообщили в Национальном институте общественного здравоохранения, передает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что наибольшее количество заражений - девять - выявлено в коммуне Хаутен (провинция Утрехт). Таким образом, за последние сутки подтвержденное количество заражений возросло в Нидерландах более чем вдвое - накануне сообщалось о 38 случаях заражения.

У большинства инфицированных в Нидерландах болезнь протекает в легкой форме, они проходят лечение на карантине дома.

Накануне власти Нидерландов заявили, что не исключают дальнейшего роста случаев заболевания коронавирусом в стране, но ограничивать массовые мероприятия и закрывать школы пока не собираются.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ объявил о выделении 50 млрд долларов странам, где бушует коронавирус.

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