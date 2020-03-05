Число людей, скончавшихся в Италии из-за инфицирования коронавирусом, 5 марта достигло 148 человек. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 3858.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные, представленные главой службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По словам чиновника, больше всего заразившихся по-прежнему в областях Ломбардия (2251 случай), Эмилия-Романья (698 случаев) и Венето (407 случаев заражения). Всего зараженные вирусом выявлены в 20 регионах Италии.

Боррелли отметил, что итальянским врачам удалось вылечить 414 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран вместе с Южной Кореей и Ираном.

Как писала "Страна", МВФ объявил о выделении 50 млрд долларов странам со слабой системой здравоохранения, где зафиксирован коронавирус.

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