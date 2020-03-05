Народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским внесение своей кандидатуры на должность генерального прокурора. Об этом он рассказал журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады.

"В соответствии с Конституцией, представление вносит президент Украины, это его решение. С Владимиром Александровичем после заседания фракции я не общался насчет этого представления", - сказал Ионушас.

При этом нардеп выразил поддержку тем реформам, которые внедрял отправленный в четверг в отставку генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Он бросил вызов системе, и мы его всячески поддерживали голосованием за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Поэтому любые реформы не будут изменены, вектор остается неизменным", - подчеркнул он.

При этом Ионушас считает, что нужно уделять больше внимания выполнению непосредственной функции прокуратуры, связанной с процессуальным руководством.

Фамилия Ионушаса называлась в качестве главного кандидата на пост генпрокурора. Сам Ионушас считает, что его кандидатура на пост генпрокурора ни для кого "не секрет"

Напомним, в четверг, 5 марта, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке,отправив его в отставку.

Также мы сообщали, что Рябошапка перед своим увольнением заявил, что уходит, чтобы вернуться.