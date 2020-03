Социальная сеть Twitter запускает новую функцию Fleets. Она имеет много общего со сторис в Instagram.

В тестовом режиме функция уже запущена в Бразилии.

Ведущий разработчик продукта в Twitter и соучредитель Periscope Кайвон Бейкпур отметил, что Fleets нельзя считать полной копией сторис.

"Я знаю, о чем вы думаете: это очень похоже на сторис! Да, с форматом сторис, на первый взгляд, есть сильное сходство. Но существует и несколько различий, чтобы сделать акцент на том, чтобы делиться постами и видеть мысли людей", - написал Бейкпур в своем аккануте в Twitter.

Fleets можно посмотреть на странице аккаунта. Они будут доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Круглые иконки профиля с Fleets появятся в верхней части ленты Twitter.

Один из ключевых принципов использования Fleets - возможность делиться информацией, которая не является открыто общедоступной.

Контент в новом формате нельзя лайкать, ретвитить, невозможно и публично отвечать на него. На публикацию можно будет отреагировать смайлом или написать автору личное сообщение. Контент исчезает через 24 часа.

Fleets нельзя встроить во внешний сайт. В нем меньше инструментов для редактирования, чем у конкурентов. В компании объяснили это тем, что соцсеть больше ориентирована на текстовый формат.

В "историю" можно будет добавить фотографию, видеозапись или GIF-файл. Длительность видеороликов не должна превышать две минуты 20 секунд или 512 МБ.

Особенность Fleets заключается и в способе перелистывания: чтобы посмотреть следующую "историю" пользователя, нужно смахнуть вниз, а чтобы перейти к Fleets другого человека, нужно смахнуть влево. Однако эти жесты могут измениться после тестирования, отмечают в Twitter.

Чтобы создать "историю", необходимо нажать на кружок со значком "+".

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN