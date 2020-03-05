Вопрос с отставкой главы НАБУ Артема Сытника может решиться после следующей среды.

На следующей неделе комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности может рассмотреть вопрос о принятии закона, при котором любой человек, являющийся фигурантом антикоррупционных расследований, не может занимать государственный пост и отправляется в отставку.

Об этом заявил нардеп Александ Дубинский, передает телеграм-канал "Политика Страны".

"Все очень просто. Комитет, экстренное заседание парламента, голоса и до свидания. Вы видели голоса по генпрокурору были, а к нему меньше вопросов, чем к Сытнику. Он как минимум виновен в коррупционном преступлении. Я думаю, там будет гораздо больше голосов. Вы это увидите", - заявил Дубинский.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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