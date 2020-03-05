Руслан Рябошапка больше не генеральный прокурор. Рада 263 голосами "за" отправила его в отставку.

Далось это депутатам очень непросто. Убрать одного Рябошапку оказалось сложнее, чем днем ранее уволить Гончарука и назначить вместо него нового премьера и Кабмин.

Фракция "Слуги народа" дала за увольнение генпрокурора крайне мало голосов - 179. Решение помогла провести "Оппозиционная платформа-За жизнь", депутатские группы и внефракционные нардепы.

Что, в свою очередь, показало две важных вещи.

Во-первых - раскол в правящей партии, часть которой сегодня открыто ослушалась Зеленского. И во-вторых - переход самого президента на новый и достаточно напряженный уровень общения с Западом. Который открыто вписывался за генпрокурора.

Почему, несмотря на давление Запада, все ж таки Рябошапка был уволен и означает ли это смену курса - разбиралась "Страна".

Как снимали генпрокурора

Первым на заседании выступал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский - автор постановления о выражении недоверия Рябошапке.

Основные претензии к чиновнику - нет посадок и явное покрывательство тех, кто их заслуживает.

"Почему Свинарчук смотрит футбол не из-за решетки? Потому что его покрывает генпрокурор", - сказал Бужанский.

Он назвал Рябошапку "пустым местом" и добавил, что "никто не только не сидит, но и не ходит на допросы". А также заявил, что "у нас нет генерального прокурора Украины. У нас есть генеральный прокурор Петра Порошенко".

"Этот генеральный прокурор, который встречался в своем кабинете с убийцей (речь о Сергее Стерненко - Ред.). Но не нашел времени для встречи с мамой убитого Бузины", - добавил Бужанский.

Сам Рябошапка в Раде заметно нервничал и активно переписывался в смартфоне. С генпрокурором общались два человека - девушка по имени "Ксана" и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Общаясь с "Ксаной" Рябошапка писал: "Вова дал команду меня увольнять".

А из переписки с Богданом стало понятно, что экс-глава Офиса президента Рябошапку всецело поддерживает.

К слову, "Ксана" в переписке упомянула, что Гончарук ждет Рябошапку, а "АБ" (Богдан) только что уехал. Из чего можно сделать вывод, что все эти три человека находятся друг с другом в тесной коммуникации и, судя по всему, по одну сторону баррикад в нынешней ситуации.

Выступая с ответной речью Рябошапка сказал, что в отставку его отравляют из-за тех, от кого избавились, "но они хотят вернуться".

Он перечислил достижения Офиса генпрокурора за три месяца: дела, связанные с незаконной вырубкой леса, закрытие игорного бизнеса, дела против руководства нечестных банков, борьба с коррупционерами, продолжение работы по делам Майдана.

Что касается внесенного на рассмотрение парламента постановления о недоверии, генпрокурор назвал его "построенным на откровенной лжи и манипуляции".

"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. Я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться" - закончил речь Рябошапка и вышел из зала парламента, несмотря на то, что его пытался остановить спикер Дмитрий Разумков - ведь по регламенту, тот должен был отвечать на вопросы депутатов.

После краткого выступления других депутатов, за недоверие Рябошапке проголосовали 263 человека. При этом "Слуга народа" дала всего 179 голосов. Это минимальное количество голосов, которая когда-либо давала президентская фракции на важных голосованиях.

Против увольнения Рябошапки во фракции "Слуги народа" проголосовали 6 человек: нардепы Булах, Бондарь, Гурин, Загоруйко, Мотовиловец, Нагорняк.

Воздержались - 28 депутатов. Среди них - Богуцкая, Герус, Ионушас, Лерос, Монастырский, Яременко.

Спасла голосование от провала "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая дала 36 "штыков" за отставку Рябошапки, а также группы "За майбутнє" - 15, "Довіра" - 16, внефракционные - 17. Прозападные партии - ЕС, "Голос", "Батькивщина" - по нулям.

Но генпрокурор тем не менее был уволен.

Что означает уход Рябошапки

Снятием Рябошапки (и вчера Гончарука) Зе продолжил погром "соросят" во власти - тот класс управленцев, который напрямую опекался американскими и европейскими структурами.

Причем увольнение генпрокурора стало уже открытым вызовом: буквально сегодня Зе подтвердил информацию "Страны" о том, что за Рябошапку хлопотали посольства стран "Большой семерки".

"Тут, кстати, и послы "Большой семерки"… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора". Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Но, мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место", - заявил Зеленский.

Почему вписались послы - в целом понятно: должность генпрокурора - ключевая для контроля всей силовой вертикали в Украине. И когда "международные партнеры" начали давить и требовать оставить лояльного к ним Рябошапку - Зеленский на давление не поддался и сделал по-своему.

В силу каких причин так поступил президент - можно только гадать.

Но очевидно, что продолжение работы старого генпрокурора означало бы падение рейтинга президента (нет посадок, которые обещал Зе) и утрата им рычагов влияния на власть вообще (предъявления подозрений представителям политического класса замкнуты на Рябошапку).

При этом, пока ничто не указывает на то, что Зеленский готов менять не только персоналии, но и стратегический курс страны.

Само по себе увольнение Рябошапки, судя по всему, было обусловлено довольно приземленными вещами. Зеленскому не понравилось, что Рябошапка общается с послами, через его голову, что подрывает его авторитет. Против генпрокурора были настроены часть олигархов (Коломойский) и влиятельных чиновников (Аваков). Также Рябошапка считался человеком Богдана. А его людей после увольнения главы ОП активно вычищают из власти стараниями Ермака. Кроме того, поступали сигналы из Вашингтона, что за Рябошапку "вписываются" представители демократического истеблишмента (которые по-прежнему контролируют политику США в отношении Украины), а команда Трампа как раз не против увольнения Рябошапки (подробнее об этом читайте здесь).

Судя по всему, именно эти соображения, а не желание развернуть курс Украины, и стало главной причиной отставки Рябошапки.

А курс Зеленский, вероятно, попытается оставить неизменным. Но только с другими лицами на ключевых постах, которые будут управляемы не условным "соросом", а самим Зеленским и близкими к нему людьми.

Зеленский о неизменности курса в последние дни говорит очень часто. Сегодня, например, он повторил этот тезис на встрече с послами G7.

Очевидно, что речь - о прозападном курсе, который проводился в последние годы. Это значит, что сотрудничество с МВФ попытаются продолжить. Поскольку Украине, в предверии мирового кризиса, нужно где-то брать деньги. Их может дать или Запад, или Россия.

Поскольку на конфронтацию с Западом украинская элита идти не хочет, то остается Международный валютный фонд и его неизменные рецепты: продажа земли, тотальная приватизация и урезание социальных расходов. А в политическом плане прозападная линия - это отказ от выполнения политической части Минских соглашений и продолжение вялотекущей войны с Россией, которая дает возможность Западу пролонгировать санкции против РФ.

Однако, есть большие сомнения, в том, что Запад захочет и дальше помогать Зеленскому.

Тем более, что в планах у Зе-команды отставка еще одного прозападного кадра - главы НАБУ Артема Сытника, а также правления Нацбанка.

Также во власти активно говорят об остановке медицинской реформы Супрун, а возможно и земельной реформы. Также, судя по всему, уйдет под сукно законопроект о невозможности возврата Приватбанка прежним владельцам, который требовал МВФ.

Итого, сотрудничество с Фондом, вероятно, будет весьма проблематичным.

Кроме того, проблемы начинаются и внутри самой Зе-команды.

Как показало сегодняшнее голосование, отставку Рябошапки не поддержали 34 "слуги народа" (против или воздержались), а еще 11 человек не голосовали (хотя вопрос наиважнейший). То есть 44 "зеленых" депутата отказали Зеленскому в поддержке. И это уже потеря монобольшинства.

То есть позиции "соросят" сильны и во фракции президента. И оттуда их вычистить до следующих выборов невозможно.

Если же президент продолжит начатое сегодня и пойдет с ними на конфликт, то раскол фракции неизбежен. А значит Зеленскому нужно будет взаимодействовать на постоянной основе с "Оппоплатформой" и депутатскими группами. Потому что монобольшинства уже не будет.

Все это в совокупности будет вынуждать Зеленского корректировать курс страны. Если МВФ не дает деньги, то нужно их найти на других направлениях. В том числе, замирившись с Россией, установив мир на Донбассе, перенаправив часть ресурсов с войны на мирные цели, а также получив инвестиции из альтернативных Западу источников.

Конечно, Зеленский и его окружение, а также влиятельные люди вроде Авакова будут убеждать Запад, что помогать Украине нужно по-прежнему, чтоб она "не ушла к России".

Но получится ли это - вопрос. Янукович в 2013 году тоже просил Запад "войти в положение" и повременить с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и получить более выгодные условия. Но тогда ничего не вышло.

И не факт, что выйдет сейчас.

В любом случае, отставка Гончарука, вопреки требованиям Запада - это очень важный шаг. Своего рода "разворот над Атлантикой". Этот мем появился после отказ российского премьера Евгения Примакова лететь в США после начала бомбежек Белграда. Примаков приказал развернуть самолет над Атлантическим океаном. Это стало символом разворота внешнеполитического курса России.

Какую дорогу выберет Зеленский - пока непонятно. Очевидно, что курс он менять вряд ли хочет. Но его могут вынудить обстоятельства.