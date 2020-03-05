Сегодня депутаты Верховной Рады проголосовали за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Решение поддержали 263. Но из них "Слуги народа" дали всего 179 голосов. Несмотря на то, что накануне депутатов фактически прямым текстом призвал поддержать отставку генпрокурора президент Зеленский.

Это минимальное количество голосов "слуг" за всю историю принятия парламентом важных кадровых и других решений.

То есть, отставка генпрокурора была принята лишь за счет голосов "Оппозиционной платформы - За жизнь" (36 голосов), групп "Доверие" (16 голосов) и "За будущее" (15 голосов), а также внефракционных депутатов (17 голосов).

"179 голосов от Слуги народа - это показатель грядущего кризиса во фракции. А возможно и конец монобольшинству. Очень много там тех, кого называют в народе «соросятами». И они не будут поддерживать смену курса ни по одному направлению", комментирует ситуацию Telegram-канал Политика Страны.

В Раде будет формироваться новая стихийная коалиция Слуги народа и Оппоплатформы. Плюс депутатские группы и внефракционники.

"Страна" вела подробную хронику заседания парламента, на котором был отправлен в отставку генпрокурор. Этому решению противились на Западе. Например, в Евросоюзе открыто сказали, что увольнение Рябошапки - это политической давление на правоохранительные органы.

Мы также публиковали фото переписки Рябошапки в Раде с Андреем Богданом и девушкой по имени Ксана.