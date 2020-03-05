Разногласия среди членов ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19 развернули цены на нефть вниз в ходе торгов в четверг, 5 марта. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 по Киеву подешевели до $50,80 за баррель, что на $0,33 (на 0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на $0,12 (на 0,26%) - до $46,66 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительную снижение в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года.

Однако, как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи во втором квартале на 1,5 млн б/с. По его словам, Россия в ходе министерского комитета ОПЕК+ озвучила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал.

Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил в четверг, что ОПЕК не будет снижать добычу нефти в одностороннем порядке - только вместе со странами, не входящими в картель.

"Это важный момент для ОПЕК+, поскольку отказ России завтра может толкнуть цены на нефть к минимумам времен финансового кризиса", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

На заседании ОПЕК отмечалось, что вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мировой экономики и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. В настоящее время прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн б/с по сравнению с 1,1 млн б/с в декабре 2019 года.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сказал, что вспышка коронавируса оказывает "непропорционально сильное" воздействие на нефтяные рынки из-за перебоев, наблюдающихся в транспортном секторе.

"Уже ясно, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на глобальную экономическую активность. МЭА очень внимательно следит за ситуацией", - говорится в тексте, подготовленном к выступлению Бироля в комитете Сената по энергетике и природным ресурсам в Вашингтоне, который приводит агентство Bloomberg.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин рассказал, какую цену на нефть сможет вытерпеть экономика России.

Также мы сообщали, что в конце февраля нефть стремительно упала ниже 50 долларов за баррель из-за коронавируса.