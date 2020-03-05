В школах, колледжах и высших учебных заведениях Черновицкой области приостановлено обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Срок карантинных мер определен властями в 14 дней.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Учебные заведения будут закрыты с 6 до 22 марта включительно. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

По словам чиновницы, что касается детских садов, то решение о режиме их работы принимают органы местного самоуправления. Однако посещать их не рекомендуется.

Карантинные меры связаны с выявлением в Черновцах 3 марта первого в Украине случая заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине власти будут решать вопрос об изоляции больных коронавирусом и контактировавших с ними людей.