Вечером в четверг, 5 марта, на внеочередном заседание Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных избранника.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Голоса распределились так: "Слуга народа" - 179, Оппоплатформа - 36, "За будущее" - 15, "Доверие" - 16, внефракционные - 17. Отметим, что 179 голосов "слуг" - это антирекорд важных голосований от фракции правящей партии.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки. Как уже писала "Страна", в команду Зеленского его привел именно Андрей Богдан, который недавно потерял работу у Зе.

Отметим, что в ЕС расценили отставку Рябошапки и Артема Сытника как политическое вмешательство в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов и назвали недопустимой.

Ранее глава ГБР Ирина Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании более чем тысячи дел.

Как известно, ранее Рябошапка был замглавой Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) и главным специалистом по правоохранительной политике в штабе Владимира Зеленского во время президентских выборов. После этого он стал заместителем главы Администрации президента Украины. При его каденции генпрокурором Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры и переименовала Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора.