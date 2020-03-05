Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, вопрос отставки которого сейчас рассматривают на внеочередном заседании Рады, выступил с речью перед нардепами. Об этом сообщает "112 Украина".

"Постановление (об отставке Рябошапки, - Ред.), внесенное инициаторами, построено на откровенной лжи и манипуляции. И меня не интересует мнение Бужанского ("слуга народа" Максим Бужанский, - Ред.) о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом этому постановлению является письмо отца Екатерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу для того, чтобы вернуться", - сказал Рябошапка.

Напомним, накануне нардеп Максим Бужанский собирал в Раде подписи за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, от которого так и не дождались обещанных им посадок. А позже парламентский комитет рекомендовал определиться с судьбой гепрокурора на заседании.

Также мы сообщали, что сегодня президент Владимир Зеленский в своейм выступлении во время визита в Полтавскую область дал понять, что "слугам народа" следует голосовать за отставку Рябошапки.