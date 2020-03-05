Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели итоги двусторонних переговоров, которые состоялись в Москве 5 марта. Лидеры России и Турции наедине больше шести часов обсуждали обострение конфликта на Ближнем Востоке и способы его урегулирования.

Лидеры на встрече обсуждали прежде всего ситуацию в Идлибе, которая стала крайне напряженной с начала 2020 года. По словам Путина, это произошло из-за активизации действующих там бандформирований. Они атаковали мирные населенные пункты и 15 раз - российскую военную базу в Хмеймиме.

Он отметил, что Кремль не всегда согласен с Анкарой в оценке происходящего в Идлибе. Однако сторонам всегда удавалось найти точки соприкосновения. Так произошло и сегодня, сказал Путин.

Видео: YouTube/ Life Новости

Президенты договорились продолжать сотрудничество в рамках "астанинского формата". Также по итогам переговоров был согласован совместный документ.

В свою очередь Эрдоган раскрыл некоторые его детали. Например, лидеры согласовали дату введения режима прекращения огня: с 00:01 6 марта.

Полный текст договора зачитал глава российского МИД Сергей Лавров. Основные его положения помимо условия о начале перемирия:

Создание коридора безопасности. С 15 марта начало совместного российско-турецкого патрулирования по трассе М4.

Как писала "Страна", о встрече Эрдогана и Путина в Москве стало известно 1 марта. Личной встрече предшествовали довольно жесткие телефонные переговоры президентов.