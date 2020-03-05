Сегодня в Раде обсуждают снятие генпрокурора. Руслан Рябошапка тоже присутствует в зале и ведет активную переписку в смартфоне.
"Стране" удалось ее сфотографировать.
С Рябошапкой общаются два человека - девушка по имени "Ксана" и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
Общаясь с "Ксаной" Рябошапка пишет: "Вова дал команду меня увольнять". Та пишет ему слова моральной поддержки.
Вот их переписка:
Ксана: Але вони всю ніч працювали з кожним. Оскільки зосередилися на Кабміні - то менше тебе чіпали, але зараз риторика дуже впевнена
Рябошапка: угу, я помітив
Ксана: І Венедиктова ж мочить
Рябошапка: Вова дав команду мене звільнити
Ксана: Тоді жги в Парламенті. Сили тобі.
Рябошапка: Мерсі
(непрочитані повідомлення)
Ксана: Дивимося онлайн. Льоша в БРДО ...55 теж буде тут, Яякщо що приїжджай. Бо АБ буде вдома аж.
... всі суки. Є проти та утрималися.. запали їх.. (неразборчиво, Ред.)
О чем генпрокурор говорил с Богданом - досконально непонятно. Приводим их диалог полностью:
Рябошапка: Арахамия
Богдан: П..ды ему дал
Рябошапка: Они наговорили глупостей
Богдан:"Дебилы бл...ть дурные
Богдан: Ну шо там у вас?
Рябошапка: А ты где смотришь ТВ?
Также мы сфотографировали заготовку речи генпрокурора.
"Прокуратура була джерелом власного збагачення для ... них. Як результат - олігархи в прокурорських погонах. ...реформу прокуратури, яка, я вірю, вже увійшла в історію Украиїни... стали вдвічі більшими... І в першу чергу, тому що за 28 років вони відчували незалежність - їм не давали незаконних вказівок. Всього третій місяць з цих 28 років нова прокуратура живе...Тому я стою в цій залі і саме тому стоїть питання моєї відставки. Через те, що ті, кого ми позбулися, хочуть повернутись і жити далі....завжди за ці 28 років", - говорится в шпаргалке.
Сегодня Рада скорее всего уволит генерального прокурора со своего поста. Как уже рассказывала "Страна", в команду Зеленского его привел именно Андрей Богдан, который недавно потерял работу у Зе.
Эта переписка подтверждает, что у Богдана с Рябошапкой - особые отношения.