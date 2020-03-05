В Европейском Союзе прокомментировали ожидаемую отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника. В ЕС расценили ее как политическое вмешательство в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов и назвали недопустимой.

Об этом сообщает LIGA.net. со ссылкой на заявление спикера Евросоюза по вопросам иностранных дел и безопасности Питера Стано.

Стано похвалил реформу Генпрокуратуры и деятельность НАБУ.

"ЕС наблюдает существенный прогресс в реформировании Офиса генерального прокурора и непрерывный список расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, включая и столь необходимое расследование мошенничества на $5 млрд в ПриватБанке", - отметил спикер ЕС.

Стано сказал, что Евросоюз внимательно наблюдает за "возможной сменой руководителей в Офисе генпрокурора и в НАБУ". В этой связи Стано напомнил, что "независимость и свобода от излишнего политического вмешательства в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов остаются решающими".

"Любые институциональные изменения должны полностью этому соответствовать", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня проходит внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассматривают отставку Рябошапки.

Ранее "Страна" рассказывала, как Запад пытается спасти от увольнения Рябошапку и Сытника.