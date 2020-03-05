Народный депутат Александр Дубинский во время заседания фракции "Слуга народа" поднял вопрос о том, чтобы в Кабинете министров оставили работать Дмитрия Дубилета. Об этом сообщает корреспондет "Страны".

Напомним, что Дмитрий Дубилет до 4 марта был министром Кабинета министров. После отставки с поста премьер-министра Алексея Гончарука, на должность министра Кабмина Олег Немчинов, оказавшийся сторонником экс-президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, Дмитрий Дубилет с соцсети заявил, что может продолжить свою работу в правительстве, поскольку у него осталось много незавершенных проектов и ему жалт потраченного на них времени.

Ранее "Страна" писала о том, что Дмитрий Дубилет перед уходом из Кабмина решил отдать на приватизацию здания в центре Киева.