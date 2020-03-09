Эта неделя начнется с полнолуния, которое не самым лучшим образом отразится на большинстве знаков Зодиака. При этом из фазы ретроградности выйдет Меркурий, поэтому к концу недели дела улучшатся, будет легче договориться с окружающими.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов неделя может принести эмоциональные перегрузки. Не стоит начинать новые дела, браться за новые проекты. Постарайтесь контролировать агрессию, она помешает вам добиваться своих целей. Идеально пустить ее в конструктивное русло или найти способ, как ее выплеснуть, не срываясь на окружающих.

Телец (21.04 - 20.05)

Неделя может начаться напряженно - с нервами и переживаниями. Браться за важные дела в таком состоянии не следует, лучше попытайтесь отдохнуть. К середине недели ситуация улучшится, но новым лучше не заниматься, тем более, что старые дела будут идут стабильно и приносить финансовые бонусы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы могут споткнуться в начале недели о собственные иллюзии. Люди могут оказаться не теми, какими кажутся, а у ситуаций может открыться двойное дно. Вы можете оказаться спонтанными в принятии решений, но вторая сторона этого - способность воспринимать свежие идеи и нестандартные подходы. Возможно, что-то из этого вам пригодится.

Рак (22.06 - 22.07)

Возможны небольшие конфликты на работе, напряжение в отношениях с любимым человеком. Лучше переждать эту неделю "в тени", не привлекайте внимания, не вступайте в громкие конфликты. Сосредоточьтесь на своем здоровье, своих ощущениях, отдохните.

Лев (23.07 - 23.08)

Важно направить вашу энергию в нужное вам русло. Выбирайте свои жизненные приоритеты, важные дела и сфокусируйтесь на них. Иначе нерастраченный потенциал выльется в нервозность и суетливость, которые не принесут ничего полезного, а только растратят вашу силу.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев неделя не принесет ничего нового, все будет стабильно и привычно. Обострится ваша интуиция, внутреннее чутье. Возможно, вам захочется навести порядок - пересмотреть гардероб в ожидании весеннего тепла, выбросить лишние вещи, разобраться с финансами. Для этого сейчас благоприятное время.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов может возникнуть недопонимание в отношениях, всплывут давние проблемы. Появится ощущение нестабильности в работе. При этом появится возможность завершить дела, которые уже давно тянулись, но по разным причинам были незакрыты.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У вас может возникнуть ссора с близким человеком в начале недели, но к концу недели страсти улягутся. Придержите критику и острые слова и ваши отношения только улучшатся. Вас может поддержать и оказать помощь какой-то влиятельный человек.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неделя может быть непредсказуемой с постоянно меняющимися планами. Смягчить колебания поможет ваша гибкость. Примите то, что реалии меняются. Также это хорошее время для того, чтобы выйти на новый уровень в личном или профессиональном плане. В этом вам поможет интуиция.

Козерог (22.12 - 20.01)

Неделя принесет вдохновение и начнется с каких-то позитивных моментов. В отношениях будет присутствовать романтика. Дела будут спориться благодаря вашему энтузиазму. На работе ваши таланты оценят, ваш настрой отметят и близкие.

Водолей (21.01 - 20.02)

На неделе могут обостриться какие-то неприятные ситуации, вредные привычки, которые вам придется преодолевать. При этом возможны какие-то финансовые бонусы - премии, призы, выигрыши, подарки.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут столкнуться с тем, что их ожидания не оправдаются. Но возможно, вы изначально выбрали неправильный путь. Период благоприятен для того, чтобы получить поддержку других, наладить контакты, продвинуться в личных отношениях.