Американский сенатор Элизабет Уоррен собирается прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Об этом в четверг, 5 марта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает "Интерфакс".

Как сообщается, Уоррен должна проинформировать о своих дальнейших планах позже в четверг. Такое решение Уоррен принимает в связи с неудачей на "супервторнике" - масштабных внутрипартийных голосованиях.

Напомним, по итогам "супервторника" лидирует бывший вице-президент США Джо Байден, он побеждает в 10 штатах из 14 по итогам масштабных внутрипартийных голосований.Согласно результатам подсчета голосов, Джо Байден получает голоса 595 делегатов, Берни Сандерс - 528, Элизабет Уоррен - 65, а Тулси Габбард - 1.

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