В четверг, 5 марта, ученики школы №159 в Соломенском районе Киева распылили антисептик для рук и отравились, двоих школьников отправили в Охматдет.

Об этом сообщают пользователи Facebook.

По словам участницы группы "Батьки SOS" Алены Парфеновой, ученики 5 класса школы №159 по ул. Генерала Тупикова, 22 распылили друг на друга антисептик для рук. В результате произошло отравление - двоих детей госпитализировали в Охматдет. А на странице сообщества dtp.kiev.ua уточняется, что на место происшествия приехали 4 кареты скорой помощи.

Впрочем, по словам Парфеновой, директор школы не считает, что это был несчастный случай, а причины и обстоятельства произошедшего выяснять не собирается.

"Смотрю, что в 159-й школе Киева мероприятия по противодействию коронавирусу как-то не так поняли", - написала Парфенова.

Скриншот: Facebook/ БАТЬКИ SOS

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

Напомним, "Страна" писала о том, как в Тернополе 12 учеников техникума отравились в студенческой столовой.