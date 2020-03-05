Новая фотозона появилась в центре Киева на Майдане Незалежности. Теперь киевляне и гости столицы могут запечатлеть себя на фоне огромных бетонных подснежников. Об этом пишет "Сегодня".

Скульптурную композицию из одного большого цветка и семи меньших коммунальщики установили скульптуру утром 4 марта на том же месте, где ранее находилась фотозона I love Kyiv, которую демонтировали после разгрома вандалами. Композиция установлена в часть Международного женского дня - 8 Марта.

Подходы к клумбе планируется вымостить мраморной крошкой. Перед бетонными подснежниками также должны высадить живые цветы (тюльпаны и гиацинты), но при условии, что они впишутся в общую композицию. Полностью инсталляцию планируют закончить до 6 марта. После этого все желающие смогут сделать фото на фоне бетонных цветов.

Фото: segodnya.ua

Ранее "Страна" писала о том, что худеющая Седокова похвасталась букетом с булками накануне 8 марта.

Также мы сообщали, что из-за коронавируса в детсадах Украины родителям запретили приходить на утренники в честь 8 Марта.