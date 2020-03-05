Олег Немчинов, ставший 4 марта министром Кабинета министров и замеченный в порохоботстве, пришел на заседание фракции "Слуги народа". Он объяснился по поводу своих хейтерских постов в Facebook в адрес Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фракция заседает в кинозале Верховной Рады. По словам ее представителя, нардепа Николая Тищенко, министр извинился за свое порохоботство перед собравшимися.

Позже стало известно, в каких именно выражениях сделал это Немчинов.

"Я сожалею, что постил неправду о "Слуге народа" и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично, изменил кардинально мнение", - заявил чиновник.

Он открыто признался, что "был за Порошенко", и выразил готовность "работать на результат".

"Слуги народа" отметили, что Немчинов - не первый порохобот во фракции. Но фамилии его единомышленников называть не стали.

На заседании депутат Александр Дубинский поднял вопрос, чтобы в Кабмине оставили Дмитрия Дубилета, место которого занял Немчинов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о Немчинове. Мы также приводили его негативные и насмешливые посты о Зеленском.