На фракции "Слуги народа" перед внеочередным заседанием Верховной Рады по отставке генпрокурора Руслана Рябошапки 80% ее членов высказались в пользу этого решения.

Об этом сообщают источники "Страны" среди депутатов.

Так, уже есть внутренняя таблица по голосованию за отставку Рябошапки. Только 80% "слуг" готовы голосовать за, это менее 226 голосов.

Однако голоса добавит "Оппоплатформа", об этом ранее уже заявлял ее сопредседатель Юрий Бойко. Кроме того, голоса добавит депутатская группа "За будущее", которая в полном составе (в группе 22 депутата) поддержит постановление Верховной Рады о выражении недоверия Рябошапке.

"Часть наших депутатов подписалась под представлением о выражении недоверия генеральному прокурору. Претензии сегодня будут озвучены, вчера также звучали наши вопросы к Рябошапке, на которые он не дал ответа. Я считаю, что должна быть перезагрузка большой части силового блока", - сообщил сопредседатель депутатской группы Тарас Батенко, передает "Интерфакс- Украина".

Напомним, "Страна" следит за заседанием Рады по увольнению Рябошапки в режиме онлайн.