Депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив написал объяснительную записку на имя главы фракции Давида Арахамия, в которой пояснил, почему не голосовал за новый Кабмин Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает издание "Буквы" в четверг, 5 марта.

Как отмечается, текст записки был зафиксирован, когда Васылив показывал ее коллеге Лизе Богуцкой, которая также воздержалась при голосовании за Кабмин.

В записке Васылив пишет, что он воздержался, потому что в списке были кандидаты, которые "оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании.

"Председателю фракции СН Арахамия Д. Васылива И.В. 4 марта при голосовании за Кабмин я воздержался, так как в составе Кабмина были кандидатуры на должности министров: 1. Которые оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании, были на стороне моих идеологических противников порохоботов. 2. Министр МВД "тянет" рейтинг нашей фракции вниз …" – говорится в пояснительной записке.

Напомним, вчера за правительство Шмигаля проголосовало 228 "Слуг", против был 1, воздержались 7, не голосовали 2. Отсутствовали 10 депутатов.

Нардеп Марина Бардина отказалась голосовать потому что нарушен гендерный принцип при формировании правительства. Еще на фракции отказалась голосовать Лиза Богуцкая. После голосования она написала в Facebook:

"Я воздержалась. Голосовали пакетом. Не смогла проголосовать за Авакова, очень расстроена, что нет Дубилета в новом правительстве. Но рада, что есть Миша Федоров. Еще работаем".

Также объяснение в соцсетях выложила Виктория Подгорная: "Моя позиция по правительству – воздержались. Во-первых, мы не знаем министров некоторых ключевых министерств. Как понять тогда его реальную стратегию? Во-вторых, я вообще не верю в ротации кадров как способ улучшить эффективность управления … В-третьих, состав правительства показывает "прагматизм" и отказ "от экспериментов", в украинском контексте это читается – "реформ не будет". А именно это удачно или нет, но попыталось делать предыдущее правительство".

Отметим, что Олег Немчинов, ставший вчера министром Кабмина, - эталонный "порохобот" и был яростным хейтером Владимира Зеленского. Это становится понятно, если изучить Facebook-страницу нового украинского министра

Как писала "Страна", стал известен единственный "слуга народа", который голосовал против нового правительства.