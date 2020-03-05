Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции в течение ближайших двух недель.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Полтаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидирована ГАСИ", – сказал Зеленский.

По его мнению, ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных структур в стране. Новый орган, который придет ей на замену, и его концепцию должен будет представить премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее занимался в правительстве этими вопросами.

Напомним, в феврале Государственная архитектурно-строительная инспекция отстранила от работы четырех руководителей департаментов ГАСК в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.