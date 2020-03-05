Апелляционный суд решил, что уголовные дела в отношении бывших членов "Партии регионов" были закрыты законно. Также суд посчитал законным закрытие производства о "диктаторских законах" от 16 января 2014 года.

Об этом пишет Telegram-канал The INSIDER Ukraine.

В декабре 2019 года года Печерский суд закрыл дело, в котором фигурировали трое нардепов-"регионалов": Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян. Этот вердикт прокуратура обжаловала в Апелляционном суде.

По мнению прокуроров, закон, на который сослался суд первой инстанции при закрытии производства, вводит только частичную декриминализацию, а судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая закрыла дело на подготовительном этапе, даже не выслушав обвинительный акт.

Адвокаты парировали, что в деле нет потерпевших и убытков, соответственно не должно быть и самого производства.

На заседании выступил Александр Ефремов, который завершил речь вопросом: "А кто вообще сказал, что эти законы диктаторские?"

Напомним, 16 января 2014 года Верховная Рада путем поднятия рук, без использования системы "Рада" и обсуждения, приняла пакет законов, предоставлявших властям свободу действий по отношению к участникам акций протеста. На следующий день законы подписал тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Большинство из них вступили в силу 22 января 2014 года.

Сторонники Майдана сразу назвали эти законы диктаторскими. "Страна" публиковала большой материал о них и рассказывала, что часть из них действовала и при Порошенко.

Также мы сообщали, что прошлой осенью экс-нардеп Игорь Калетник выиграл последнюю инстанцию по делу о голосовании за "диктаторские законы".