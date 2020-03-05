Популярная певица и экс-участница трио ВИА-Гра Анна Седокова, которая подтвердила свою беременность от баскетболиста Тиммы, опубликовала снимок с булками в своем Instagram.

На фото она держит в руках два свертка - с розами и выпечкой. При этом певица интересуется у своих подписчиков, какой бы букет накануне 8 марта они выбрали.

"А какой букет на 8 марта выберешь ты??? Булочки или цветочки? Голосуем! P.s. Шла моя вторая неделя без молочки и яиц. Спасибо за подарок", - подписала снимок Седокова.

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица рассказывала, что занялась похудением и за две недели ее вес снизился с 68 до 64,5 кг. Она отказалась от молока, яиц и алкоголя и заявила, что благодаря исключение молочных продуктов не только похудела, но и избавилась от проблем с кожей лица.

Как сообщала "Страна", в начале октября прошлого года Анна Седокова представила широкой публике своего любовника, который моложе ее на 9 лет. Избранником певицы оказался латвийский баскетболист Янис Тимму, который рядом с миниатюрной певицей выглядит настоящим гигантом. Рост спортсмена 203 см.

Ранее Седокова похвасталась внушительным бюстом в Instagram.