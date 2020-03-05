В ходе расследования обстоятельств авиакатастрофы самолета МАУ в Иране была обнаружена деталь, которая насторожила украинскую сторону. Стало известно, что вторая ракета, которая попала в борт лайнера была выпущены через 29 секунд после первой.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

Глава СНБО сказал, что Украина начала сотрудничать с Ираном с самого первого дня катастрофы.

"Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена ​​не на 3-й секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - заявил Данилов.

Отметим, что Данилов не уточнил, по каким "стандартам" вторая ракета должна была попасть в борт МАУ именно на третьей секунде.

Данилов добавил, что иранская делегация приедет в Украину уже в ближайшее время. Ожидается, что во время визита будут согласованы технические моменты расследования авиакатастрофы.

Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины.

Спустя некоторое время Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.