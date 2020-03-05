У мужчины, который нападал на прохожих с ножом в Киеве, обнаружили признаки шизофрении. В прокуратуре настаивают на его принудительном лечении.

Об этом сообщили в пресс-службе столичное прокуратуры в четверг, 5 марта.

Напомним, мужчина нападал на прохожих с сентября по октябрь 2019 года. Его жертвами стали четыре человека. Злоумышленник наносил удары ножом по различным частям тела. От полученных травм один человек погиб, трое находились в тяжелом состоянии.

Как известно, злоумышленник 1975 года рождения уже был судим за убийство. Тогда он проходил лечение в психоневрологическом диспансере, а в июне 2019 года его выписали. Правоохранители обвиняют мужчину в умышленном убийстве, а также покушениях на умышленные убийства.

Как писала "Страна", 44-летний Дмитрий Кулешов, которого подозревают в серии нападений, совершенных в Днепровском районе столицы, еще с 2007-го лечился в психбольнице после убийств и нападений, а уже находясь в тюрьме, убил фигуранта громкого оружейного скандала Олега Орлова.

Как сообщалось, киевляне в соцсетях пишут о маньяке, который охотится на людей в районе КПИ.