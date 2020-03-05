На Волыни травлей и негодованием встретили 12-летнего земляка Максима Ткачука, который привез победу сразу в трех номинациях песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне, обойдя представителей 23 стран. Как выяснилось, конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.

К тому же мальчик из села Турийск спел советскую военную песню "Смуглянка" и при этом был одет в костюм, стилизованный под военную форму фронтовиков. Второй исполненной песней оказалась "Синяя вечность" Муслима Магомаева, а третьей - знаменитый Souvenir Демиса Руссоса. Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел.

Это возмутило представителей партии "Свобода" и отозвалось травлей в некоторых местных СМИ.

Фото: facebook.com

В частности, депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик, регулярно репостит в соцсети негативные статьи о победителе конкурса, которые активно комментируют другие пользователи, не жалея грязи в адрес мальчика и его родных. К слову Максим Ткачук живет без мамы и папы, его воспитывают бабушка и дедушка.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что некоторые пользователи попытались заступиться за талантливого ребенка, заявив, что "турийский соловей" также прекрасно исполняет повстанческие песни УПА.

"У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", - прокомментировал ситуацию сам Максим.

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