В четверг, 5 марта, экс-нардеп Татьяна Черновол и ее группа поддержки принесли на Майдан в Киеве покрышки. Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленно уволить заместителя директора ГБР Аександра Бабикова. Также участники акции вступили в перепалку с пришедшим на мероприятие участником Майдана, который раскритиковал Черновол.

"Мы победили Януковича, победим и любого, кто ведет нашу страну к капитуляции. Поэтому я сейчас ставлю условие Зеленскому. Немедленно уволить заместителя руководителя ГБР Бабикова. Немедленно, до 09:00. Я хочу сказать, что у Зеленского нет выбора. У него есть один выбор - сейчас немедленно уволить человека, который собирается переписывать историю Украины в угоду Кремлю. Иначе Зеленский закончит так же позорно, как закончил Янукович, а наше национальное достоинство победит", - заявила Черновол, видео ее выступления опубликовано в YouTube.

Чтобы проверить, выполнил ли Владимир Зеленский их условия, Черновол и ее сторонники собираются завтра, 6 марта, в 9:30 устроить акцию под стенами ГБР.

Видео: YouTube/ Эдгар из Украины

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews на акцию 5 марта пришел один из участников Майдана, с которым у Черновол и ее сторонников случилась перепалка.

"Кроме того, на акцию пришел один из участников Майдана, уроженец Крыма, который, очевидно, переосмыслил все, что на нём произошло. Он спросил Татьяну Черновол не тошнит ли ее от того, что она говорит, за что нарвался на критику сторонников Татьяны", - сказано в сообщении.

В частности, мужчину стали обвинять в том, что он говорит на русском языке, а также спрашивать, почему он стоит по другую сторону баррикад, если он был участником Евромайдана. Ему задали вопрос, готов ли он снова выйти на Майдан, на это крымчанин ответил, что готов, если будет причина. Это вызвало негодование у собравшихся, так как, по их мнению, причина и сейчас есть. В итоге у мужчины спросили, чей Крым. Ответ, что Крым украинский сторонников Черновол не удовлетворил и они стали обвинять, что у их оппонента "мутные глаза".

Скриншот, фото: Telegram/ PavlovskyNews

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что заместитель директора ГБР Александр Бабиков, увольнения которого требовали участники акции, заявил, что ведомство основательно расследует и изучит обстоятельства стрельбы на Майдане в 2014 году. В частности, вели ли Бубенчик и отец Парасюка огонь по силовикам 20 февраля.

Это связано с тем, что 24 января 2018 года Дмитрий Липовой во время допроса в ГПУ рассказал, что по силовикам утром 20 февраля 2014 года стреляли Бубенчик и отец Парасюка.